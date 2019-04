"Che differenza fa?": bimbi del nido e adulti con disabilità giocano insieme

«I bambini hanno già una propensione naturale a relazionarsi con la diversità, senza alcun tipo di stigma», spiega Luisa Bonardi, coordinatrice del nido “Il giardino dei Ciliegi”. «Nelle classi infatti sono presenti dei bambini con disabilità e, per tutti, questa presenza è naturale, data quasi per scontata. Attraverso questi incontri ai bambini è offerta l'opportunità di confrontarsi fin da piccoli con la condizione della disabilità adulta, che invece è meno famigliare».

Per la buona riuscita di questo progetto - che è quasi a costo zero - è stata fondamentale la formazione rivolta alle educatrici dei nidi, (che si trovano a relazionarsi con un’utenza molto differente da quella a cui sono abituate) e la continua riflessione condivisa tra tutti gli educatori coinvolti. «Il monitoraggio in itinere del percorso - spiega Daniela Nardellotto- ci permette di calibrare gli interventi, di lavorare in uno spazio riflessivo importante e di aggiustare di volta in volta le proposte in base alle reazioni che abbiamo registrato, sia nei bambini del nido, che negli adulti disabili».

«Questo progetto rappresenta non solo una straordinaria opportunità di crescita per tutti gli attori coinvolti ma anche un'occasione di sperimentare un modello pedagogico e culturale di reale inclusione sociale», conclude la pedagogista. «Siamo perciò contenti e molto orgogliosi del fatto che altri servizi per l’infanzia ci stiano contattando per sapere come posso attivare anche loro questa iniziativa».

Photo by Jelleke Vanooteghem on Unsplash