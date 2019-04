In Emilia Romagna oltre 28mila imprese green

Inclusione sociale e welfare aziendale per una migliore qualità della vita

Fra i progetti protagonisti alla tappa di Rimini de Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale, quello totalmente riminese di Marina C’entro si occupa di inclusione lavorativa per persone con sindrome di down e disabilità medio gravi che vengono formate ed inserite all’interno delle imprese del Consorzio dei bagnini di Marina Centro, diventando a tutti gli effetti parte dello staff. Oltre all’impegno sociale, il Consorzio dei bagnini promuove azioni di sostenibilità ambientale e si è dotata di un decalogo, una vera e propria Green Card che prevede, fra le altre cose, un sistema idrico pensato per il risparmio dell’acqua, l’utilizzo di detergenti composti solo di prodotti naturali e biodegradabili, una costante attenzione nella riduzione dell’uso del cemento, la raccolta differenziata al 100% dei rifiuti giornalieri. Un impegno importante da parte di figure da sempre protagoniste di un comparto, quello del turismo balneare, che è cruciale per l’economia della città di Rimini.

Del benessere dei dipendenti si occupa il Distretto della Felicità, un progetto condiviso tra istituzioni pubbliche e imprese, mirato alla conciliazione e armonizzazione dei tempi liberi e di lavoro per una migliore qualità della vita. Il progetto, che coinvolge dal 2014 il distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli o Basso Rubicone nei comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo, nasce per rispondere ad una criticità: la perdita di attrattività del lavoro nelle imprese calzaturiere verso le nuove generazioni e le donne, a causa principalmente di un rigido assetto organizzativo della produzione che non riusciva a conciliare i tempi di vita e di lavoro delle famiglie e a rispondere alle esigenze dei giovani. Su questo le imprese coinvolte nel Distretto hanno lavorato con azioni concrete quali ad esempio: la modifica degli orari di lavoro, il coinvolgimento dell’amministrazione comunale per modificare i servizi alle famiglie (orari scolastici o dei medici, modifica dei servizi di assistenza agli anziani), il coinvolgimento delle strutture private di servizio alle famiglie per un’organizzazione che contribuisca alla conciliazione vita-lavoro, e delle parti sociali per la contrattazione sul welfare. Ad oggi sono una decina le aziende che sono partite con una revisione dei loro orari di attività in funzione di una conciliazione dei tempi di vita e lavoro, e i lavoratori interessati sono circa 1000.

I progetti Marina C’entro e Distretto della Felicità sono stati premiati dal Bando Innovatori Responsabili della Regione Emilia Romagna.

In chiusura, la tappa di Rimini del Salone ha ospitato un Social Think Tank sulle nuove frontiere ai confini fra impresa e non profit, con Rossella Sobrero, Gruppo promotore Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale; Fabrizio Moretti, Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena, Rimini; Cinzia Dori, Gal Valli Marecchia e Conca; Maurizio Maggioni, Volontarimini; Lino Sbraccia, Figli del Mondo; Valentina Ridolfi, Piano strategico Rimini.