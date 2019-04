“Boys don’t cry”: il mondo visto con gli occhi dei migranti

Chi cuce i miei vestiti? Torna la Fashion Revolution L'iniziativa che, nell'anniversario della strage del Rana Plaza, coinvolge in 50 Paesi quanti vogliono creare un futuro etico e sostenibile per la moda torna dal 22 al 28 aprile. Altormercato, altraQualità ed Equo Garantito hanno costituito una partnerhip a sostegno dell'iniziativa e per far sentire con più forza la voce di chi chiede #WhoMadeMyClothes. Il 23 e 24 aprile l'iniziativa approda nelle Botteghe aderenti