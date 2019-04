Chi cuce i miei vestiti? Torna la Fashion Revolution

Quest’anno per far sentire con più forza la voce del Commercio equo e solidale Altromercato, altraQualità ed Equo Garantito hanno costituito una partnership a sostegno dell’iniziativa di Fashion Revolution che si dipanerà nella settimana dal 22 al 28 aprile. L’idea è quella di chiamare a raccolta per tutta la settimana, in oltre 50 Paesi del mondo, quanti vogliono creare un futuro etico e sostenibile anche nel campo della moda e chiedere maggiore trasparenza lungo tutta la filiera fino ad arrivare al consumatore.

«I soci di Equo Garantito insieme ai produttori sono, ogni giorno, i protagonisti della rivoluzione dell'economia da oltre 25 anni», commenta Giovanni Paganuzzi, presidente di Equo Garantito. «Fashion Revolution è una campagna che chiede a tutti di mettere la faccia per cambiare il modello produttivo del fast fashion e sensibilizza i cittadini nel loro ruolo di consumatori». Gli fa eco David Cambioli, presidente della cooperativa altraQualità: «Da 15 anni altraQualità si occupa di moda etica: un impegno costante, come parte di un movimento che è andato crescendo. La consapevolezza dei consumatori rispetto all'impatto sociale e ambientale della produzione di abbigliamento è cresciuta, ma il cambiamento pare ancora lontano. Al sistema moda chiediamo trasparenza e un limite alla voracità del loro modo di fare impresa. Ai consumatori chiediamo di informarsi e di agire, per costruire un futuro diverso in cui il consumo non sia il cuore del sistema economico e in cui il lavoro torni ad assumere la dignità che gli spetta».

«Il 23 e 24 aprile i nostri consumatori, i nostri soci, i nostri volontari saranno ambasciatori di Fashion Revolution nelle Botteghe Altromercato, luoghi nei quali la moda etica e i diritti sono da sempre protagonisti»ı aggiunge Cristiano Calvi, presidente Altromercato. «Il Commercio Equo e Solidale realizza ogni giorno un modello economico in cui al centro ci sono le persone. Sarà una grande azione collettiva a livello nazionale, invitiamo tutti a venirci a trovare. Vi aspettiamo», conclude Calvi.

Partecipare alla campagna è semplice: basterà indossare gli abiti al contrario con l’etichetta bene in vista, fotografarsi e condividere le foto attraverso i social media con l’hashtag #WhoMadeMyClothes e #FashRev, taggando Altromercato, altraQualità ed Equo Garantito (qui come partecipare). La proposta in particolare è quella di partecipare all’iniziativa – nelle Botteghe aderenti – il 23 e 24 aprile così da dare un maggior perso social agli hashtag. Come ricorda il sito ufficiale di Fashion Revolution “più persone chiederanno #WhoMadeMyClothes, più brand, marchi lo leggeranno”.

La settimana dal 22 al 28 aprile sarà un’importante occasione per promuovere una maggiore consapevolezza rispetto a ciò che si nasconde dietro ai vestiti che indossiamo e – ricorda una nota congiunta di Altro Mercato, altrQualità ed Equo Garantito - dell’impatto globale della moda, seconda industria più inquinante al mondo dopo quella petrolifera. L’obiettivo è catalizzare un cambiamento positivo nella moda e dimostrare come un nuovo modello economico ed un consumo responsabile siano possibili, attraverso la valorizzazione di realtà che realizzano capi secondo una filiera etica, come avviene nel Commercio Equo e Solidale.