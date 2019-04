I volontari ad alta competenza che “amministrano” chi non ce la fa

Giovanna non si è fermata e ora è di nuovo iscritta al registro dei volontari del progetto Non più soli, pronta a ripartire. La provincia di Reggio Emilia sfiora i 600mila abitanti, i nuovi accessi allo sportello dell’amministratore di sostegno nel 2018 hanno superato quota 3.000, segnale di una necessità forte. La risposta si è concretizzata in 700 servizi erogati, a cui aggiungere le centinaia degli anni precedenti , molti ancora in svolgimento.

Un sostegno al tessuto sociale e pure un “risparmio sociale” calcolato in milioni di euro: queste prese in carico evitano spesso cause e procedimenti penali lunghi e dispendiosi, per i privati e per lo Stato.

Perché una macchina simile possa procedere, la necessità primaria è quella di un volontariato “alto”. Forse la definizione può spaventare, ma è innegabile che in una contemporaneità sempre più frammentata, con esigenze sempre più ampie e peculiari, anche i percorsi solidali devono potersi differenziare. Per fare l’amministratore di sostegno occorrono capacità personali e competenze tecniche. E sempre più il volontariato si sta adeguando per dare risposte all’altezza.