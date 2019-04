Incendio a Notre-Dame de Paris: gli aggiornamenti

Notre-Dame c'è ancora nonostante i titoli catastrofici dei quotidiani italiani. Questi gli aggiornamenti

Il pubblico ministero di Parigi ha confermato che "la pista accidentale è stata privilegiata" nelle indagini aperte dopo il disastro, martedì 16 aprile. Un'indagine è aperta. Il pubblico ministero di Parigi ha aperto un'inchiesta per "distruzione involontaria per incendio". Gli investigatori sono iniziati lunedì sera per ascoltare i lavoratori edili. Inoltre, la situazione rimane preoccupante, perché "alcuni punti di vulnerabilità" della struttura sono stati identificati a livello del caveau in particolare, annuncia il Segretario di Stato Laurent Nuñez. Ci sono anche preoccupazioni per il timpano del transetto nord e parte del campanile meridionale.

Tre i poliziotti e vigili del fuoco feriti. I vigili del fuoco di Parigi hanno annunciato che due agenti di polizia e un pompiere sono stati "leggermente feriti" nell'intervento. L'AP-HP ha detto martedì che l'unità medico-psicologica di emergenza a Parigi, attivata la sera, aveva già supportato quaranta persone.

"L'intero fuoco è spento." "La fase è ora competenza degli strutturisti", hanno detto i vigili del fuoco a Parigi. Se la guglia è crollata e il tetto è stato distrutto, la struttura della cattedrale è stata salvata e le principali opere d'arte sono state salvate.

È stata lanciata una colletta nazionale. La Heritage Foundation ha aperto una "colletta nazionale" per la ricostruzione di Notre-Dame. Il gruppo LVMH e la famiglia Arnault hanno promesso martedì una donazione di 200 milioni di euro per questo progetto. La famiglia Pinault ha annunciato lunedì sera che sbloccherà 100 milioni di euro. La regione Ile-de-France pagherà 10 milioni di euro in aiuti di emergenza. Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, ha annunciato un contributo di 50 milioni di euro dalla città. Alle 12 del giorno 16 aprile le donazioni già superavano i 600 milioni di euro

Decenni di lavoro? Il direttore della Fondazione dell'Opera di Nostra Signora, che ha assistito per 800 anni alla cattedrale di Strasburgo, ha affermato che il progetto sarebbe durato "decenni". "Quello che sarà decisivo sono le varie fonti di documentazione, copie che permetteranno agli architetti e alle aziende di ricostruire lo stato attuale il più vicino possibile".

La campagna elettorale europea sospesa. Il capo della lista della maggioranza presidenziale, Nathalie Loiseau, ha annunciato martedì, la sospensione della sua campagna "fino all'ulteriore ordine". Lunedì sera, Nicolas Dupont-Aignan, presidente di Debout France, aveva anche deciso di "sospendere" la sua campagna. E Laurent Wauquiez, il presidente dei repubblicani, aveva cancellato l'incontro che doveva tenere martedì a Nimes per il lancio ufficiale della campagna del suo partito.

Come ha scritto Elena Granata: “Oggi ci vuole soprattutto tenerezza, e pietas, ci vuole capacità di guardare le pietre, che sono rimaste, e di guardare oltre. La storia delle nostre città europee annovera storie di cattedrali e di rovine, di cantieri e di disastri urbani, da cui sempre ci siamo rialzati. L’Europa è questa trama di città che scrivono e riscrivono continuamente la propria storia, che rialzano muri caduti e restaurano monumenti antichi, che costruiscono nuove cattedrali e non dimenticano quelle del passato.In un farsi nel tempo e nelle generazioni, che mascola fragilità e slancio verso il futuro. Un incendio, ancorché spaventoso, non è il segno della fine della storia, di una religione, di una cultura” (qui l'articolo)