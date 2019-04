Notre-Dame: quando gli uomini sapevano costruire

Matteo, in piazza a Parigi: «Oggi abbiamo urlato per riprenderci il domani» La testimonianza di Matteo Cavallera, un giovane originario di Cuneo che da 3 anni vive in Francia. Oggi anche lui era tra gli oltre 29mila giovani che hanno partecipato al corteo a Parigi. «I giovani non chiedono nulla», ha scritto. «I giovani non vogliono risposte ma solo soluzioni che non possono avere orizzonti temporali più lontani di "domattina"»