“Nabucco a tre cori” per la campagna #fattiGrande

L’opera che consacrò il genio musicale di Giuseppe Verdi eseguita da un insieme di 150 voci: è il Nabucco a tre cori, in programma venerdì 17 maggio alle ore 20.45 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. A esibirsi saranno il coro, l’orchestra e i solisti degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala in collaborazione con l’Ensemble Testori, accompagnati dalla Corale Franco Vittadini di Pavia e dalla Corale Monzese.

I tre cori e l’orchestra degli Amici del Loggione saranno diretti dal Maestro Filippo Dadone, mentre regia, costumi e scenografie sono affidati a Elena D’Angelo. I dettagli della serata sono in agenda online

L’intero ricavato dell’appuntamento, promosso dalla Fondazione Mission Bambini e dall’associazione Amici del Loggione del Teatro alla Scala, sarà devoluto alla campagna #fattiGrande della onlus per la lotta alla povertà educativa in Italia.

L’opera emblematica di Verdi, proposta in questa maestosa produzione che ne raccoglie tutti i passaggi corali, vuole essere un’occasione per presentare un prodotto di alta e rara qualità esecutiva che al contempo promuove un’importante causa solidale.

Con la campagna #fattiGrande, infatti, Mission Bambini si impegna a contrastare la povertà educativa in Italia attraverso lo sviluppo di servizi alla prima infanzia altamente inclusivi e accessibili anche a famiglie con difficoltà economiche. Grazie a rette agevolate o gratuite, orari ampliati e flessibili e nuove attività, il progetto garantisce la possibilità di frequentare il nido o la scuola dell’infanzia a sempre più bambini, coinvolgendo allo stesso tempo le famiglie per aiutarle nel compito educativo.

La campagna #fattiGrande si inserisce nella più ampia rosa di iniziative della Onlus che, a partire dal 2000, hanno raggiunto quasi un milione e mezzo di bambini in tutto il mondo garantendo loro accoglienza, cure mediche, accesso all’istruzione.

La serata vedrà anche la partecipazione straordinaria di Ellen Hidding, madrina dell’iniziativa benefica.

In apertura foto di ©Simone Durante