Atleti paralimpici con le stellette, obiettivo pari opportunità

Non scende più sulle piste di atletica leggera, ma Giusy Versace non trascura il suo legame con lo sport paralimpico anche nella sua veste di parlamentare. È di ieri, mercoledì 17 aprile, infatti la presentazione alla stampa della nuova proposta di legge, di cui la stessa Versace è prima firmataria, per il reclutamento degli atleti paralimpici con disabilità fisiche nei Gruppi Sportivi Militari e Corpi dello Stato. La Proposta di Legge n. 1721, firmata al momento da 40 deputati di Forza Italia (gruppo di appartenenza della Versace), sta raccogliendo numerosi consensi trasversali e richieste di sottoscrizione da parte di altri deputati. La proposta potrebbe arrivare in aula già durante la prossima estate

Due le richieste principali contenute nella proposta: equiparare il trattamento economico tra atleti paralimpici e gli atleti normodotati in forza ai gruppi sportivi militari, e di offrire anche ai paralimpici le stesse opportunità lavorative al termine della carriera agonistica, consentendo loro di scegliere se congedarsi o prendere servizio, cosa che con le attuali normative non accade. In questo modo, anche molti ruoli di ufficio, in tutte le forze dell'ordine, potrebbero essere ricoperti da persone disabili.