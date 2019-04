L'altro visto con gli occhi dell'altro: fotografia e integrazione a Palermo

I ragazzi di Asante hanno tra i 17 e il 23 anni e vivono nell'attesa di documenti. Documenti senza i quali non possono muoversi, fare, esister. Così, per rompere questa stasi, ci racconda Anzaldi, «è nata l’idea di fare un piccolo workshop così che possano integrarsi attraverso l’apprendimento, la creazione, l’espressione di sé e la conoscenza del nostro paese. La narrazione è andata avanti unendo insieme momenti di lavoro nel centro accoglienza, dove i giovani autori hanno realizzato una serie di scatti utilizzando le tecniche principali del ritratto classico, con visite alla Biennale d’arte contemporanea Manifesta 12, importante occasione di conoscenza della città oltre che di confronto con tematiche che li chiamano in causa direttamente. Ma per entrare a Manifesta abbiamo dovuto superare il problema dei documenti: non si entra, senza quel pezzo di carta».

Ma la fotografia sa gettare ponti. E aprire varchi, quando si apre allo sguardo dell'altro.