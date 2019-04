L’insolenza arrogante del social media manager di Inps

Ma non è un tema etico o di bon ton. La vicenda porta a galla una serie di questioni che vanno ben oltre l’eleganza e l’educazione.

In primo luogo lascia pensare la sconcertante franchezza di quanti si sono affidati a quel "luogo" virtuale e pubblico, portando allo scoperto situazioni personali difficili, molto dure, alcune imbarazzanti e altre palesemente illegali. Una dimostrazione del cambiamento anche antropologico che la tecnologia e i nuovi strumenti hanno generato.

C’è poi il ruolo dei social media: ormai immaginarli come qualcosa di separato dalla vita reale è semplicemente sbagliato. Nel rapportarsi con il mondo social è necessario cominciare a considerarlo come un ambito della realtà relazionale a tutti gli effetti. Soprattutto se quel social non è solo una pagina personale ma un canale aziendale.

Che spesso nell’uso dei social il singolo si lasci andare a toni e modi che mai si avrebbero nella vita reale, complice la distanza e la mancanza della fisicità dell’interlocutore è un tema culturale. E come tale è difficile da affrontare con efficacia. Che lo stesso avvenga in un ambito professionale invece è molto più grave. È del tutto impensabile che un cittadino venga trattato con la sfacciataggine e l’insolenza usata su Facebook ad uno sportello fisico Inps. Come è possibile che non ci sia cultura nell’uso di questi strumenti neanche in ambito professionale e per giunta in un ente pubblico?

Ogni volta di più ci troviamo di fronte alla necessità di imparare ad usare questi mezzi nel modo giusto. Già il solo fatto che l’Inps parli di social media policy della propria pagina Facebook, chiedendo agli utenti di non comunicare fra loro e non intavolare discussioni, come se la piattaforma fosse dell’ente di previdenza lascia capire quanto non abbiamo idea di come funzioni e come si usi Facebook.

Vogliono imporre le proprie policy aziendali agli “utenti” di un’altra azienda utilizzando il prodotto di quella azienda. Una pretesa insensata, oltre che inutile. Questione che si complica perché quegli stessi “clienti” Facebook sono anche “clienti” Inps. Quindi in una sola mossa il social media manager Inps offende i propri clienti, i clienti di un’altra azienda, pretende di dettare regole nel perimetro di un prodotto di quell’altra azienda che però usa, non conoscendone le regole, per informare chi chiede informazioni su un servizio Inps.

Un ginepraio che sarebbe il caso di cominciare a prendere in considerazione seriamente.