La scelta di accogliere al centro del parlamentino scout

6mila scout a Casal di Principe in memoria di don Peppe Diana Una due giorni in occasione del 25° dall'uccisione del sacerdote organizzata dall'Agesci Campania con il titolo “Il tuo sogno, la nostra frontiera”. Il 16 marzo in programma una serie di workshop, mentre domenica 17 marzo oltre 100 gruppi scout, campani e non solo, parteciperanno alla marcia in memoria