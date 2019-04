La sharing economy si allarga: ora si condividono divani, libri e giardini

Affittogiardino. Simile al concetto di Airbrb, Affittogiardino consente di prendere in presto per qualche ora i giardini degli altri, ideali per organizzare feste di compleanno, pranzi all’aperto, grigliate e quant’altro. Alcuni di questi spazi sono per altro già attrezzati, offrendo in base al prezzo piscine, giochi per bambini o altro.

Paladin. Quante volte si compra un oggetto e poi lo si lascia inutilizzato per mesi, se non per anni? E però magari si fa fatica a buttarlo via o a venderlo, perché si pensa che possa sempre tornare utile. In questi casi la soluzione può essere Paladin, app che permette di affittare oggetti di ogni tipo togliendoli dalla polvere senza però rinunciarci per sempre, guadagnandoci qualcosa. Pensiamo per esempio a una tenda da campeggio, a un sacco a pelo o a degli strumenti da pesca: li si presta per un utilizzo e poi li si riprende. Viceversa, chi noleggia l’oggetto spenderà di certo molto meno rispetto ad acquistare un’attrezzatura nuova che magari non utilizzerà più.

Acciobooks. Risparmiare e far circolare cultura. Niente male per questa app, perfetto esempio di book sharing. Ognuno mette a disposizione una lista di libri che ha in casa e che per qualsiasi motivo vuole vendere o prestare, e in cambio può scegliere di ricevere libri da altri utenti. Il tutto monitorato e registrato da Acciobooks, che permette anche di creare grafici, statistiche e appunti per tenere memoria delle proprie letture...