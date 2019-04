Lavoro femminile, raccolta fondi e inclusione sociale: la fotografia del Terzo settore

Orientamento al disagio

Sono 73 mila (pari al 21,7% del totale) le istituzioni non profit che orientano la loro attività a persone con specifici disagi. Sono presenti in misura prevalente rispetto al valore nazionale nei settori dell’Assistenza sociale e protezione civile (66,3%), dello Sviluppo economico e coesione sociale (50,8%), della Cooperazione e solidarietà internazionale (45,7%), della Sanità (41,6%) ( prospetto 5 ).