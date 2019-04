Un'altra visione della bellezza

Il 21 marzo "Leave no one behind" ma promuovi la self adovcacy In occasione della Giornata internazionale delle Persone con Sindrome di Down l'associazione nel ricordare il tema scelto per il 2019: "Non lasciare indietro nessuno" per bocca del presidente nazionale Roberto Speziale sottolinea come «L’Autorappresentanza è uno strumento fondamentale che le persone con disabilità intellettive stanno continuando ad implementare giorno per giorno perché non sono più disposte ad essere soggetti passivi di decisioni altrui che le riguardano direttamente e che influenzano la loro vita»