”Io per lei": parte la campagna di comunicazione 2019 “Io per lei” di Fondazione Telethon e UILDM

Parte la campagna di comunicazione 2019 “Io per lei” di Fondazione Telethon e UILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare. Che cos'è "Io per lei"? Semplice: è un racconto corale che, in occasione della festa della mamma, mette le mamme “rare” e il loro impegno al centro, chiedendo a tutti di attivarsi per il cambiamento sostenendo la migliore ricerca sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone affette da malattie neuromuscolari.

“Io per lei” è un invito alla mobilitazione collettiva, una richiesta d’impegno talmente alta e forte da non lasciare indifferente nessuno, donne e uomini. Scegliere di sostenere Fondazione Telethon e UILDM con i Cuori di biscotto vuol dire compiere un atto di vera solidarietà verso le mamme “rare”. Una scelta d’amore e di generosità e una risposta di partecipazione concreta per un grande obiettivo comune: la lotta alle malattie genetiche rare.

Tutti in piazza

Il 4 e 5 maggio, in più di 1.600 piazze in tutta Italia saranno distribuiti i Cuori di biscotto dai volontari di Fondazione Telethon e UILDM, e di Avis volontari sangue, Anffas e UNPLI. I Cuori saranno un omaggio distribuito come ringraziamento per una donazione minima di 12 euro.

È un regalo ideale per festeggiare la mamma: la campagna cadrà infatti in prossimità di una ricorrenza importante come quella della festa della mamma. Sul sito ci sarà l’elenco dei punti di raccolta dove sarà possibile richiedere il prodotto.

Per partecipare attivamente alla campagna e aiutare a distribuire i Cuori di biscotto è possibile contattare il numero 06.44015758 oppure scrivere all’indirizzo volontari@telethon.it.

È possibile richiedere i Cuori di biscotto direttamente sul sito nella sezione dello shop solidale, oppure scoprire il punto di raccolta più vicino. Inoltre per chi compila con i propri dati il form online a questo indirizzo web: CLICCA QUI. Inoltre, c’è la possibilità di ricevere in omaggio per un anno il Telethon Notizie, la rivista della Fondazione, come ringraziamento riservato al donatore che ha scelto i Cuori di biscotto.

Biscotti buonissimi!

I Cuori di biscotto, prodotti dalla storica pasticceria genovese Grondona, sono un prodotto rappresentativo di Fondazione Telethon e vengono distribuiti dai volontari, da ormai quattro anni, in numerose piazze italiane, durante la campagna di piazza di Primavera. Biscotti a forma di cuore, ideali per l’ora del thè o per la prima colazione, sono disponibili in tre gustose varianti: al cacao con gocce di cioccolato, con farina integrale e con arancia di Sicilia. Quest’ultima è una nuova ricetta prodotta in esclusiva per Fondazione Telethon.

Ingredienti:

BISCOTTI CON FARINA INTEGRALE

INGREDIENTI: farina di frumento integrale 59%, burro, zucchero, uova fresche, miele, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio e di ammonio), sale.

SENZA GRASSI IDROGENATI

Prodotto in uno stabilimento che utilizza frutta a guscio e soia.



BISCOTTI CON CACAO E GOCCE DI CIOCCOLATO

INGREDIENTI: farina di frumento, zucchero, burro, cioccolato 9% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao emulsionante: lecitina di soia) cacao 3.5%, tuorli d’uovo, succo di limone.

SENZA GRASSI IDROGENATI.

Prodotto in uno stabilimento che utilizza frutta a guscio e soia.



BISCOTTI CON ARANCE DI SICILIA

INGREDIENTI: farina di frumento, burro, zucchero, scorza d’arancia, sciroppo di glucosio-fruttosio, zucchero, succo di limone) tuorli d’uovo, succo di limone, agenti lievitanti (difosfato disodico, carbonato acido di sodio e di ammonio), sale.

SENZA GRASSI IDROGENATI

Prodotto in uno stabilimento che utilizza frutta a guscio e soia.



La visual identity

Le scatole di latta in tre differenti colori (blu per i biscotti al cacao e gocce di cioccolato, verde per i biscotti con farina integrale, arancione per i biscotti con arance di Sicilia) sono eleganti e curate nel dettaglio, ideali da collezionare. Ogni scatola, personalizzata con la parola “cuore”, mantiene una coerenza stilistica con gli altri prodotti solidali della Fondazione Telethon. Il claim, ormai simbolico, rimane “Io sostengo la ricerca con tutto il cuore”.

In ogni scatola in latta ci sono 3 vaschette, confezionate separatamente e contenenti 6 biscotti per un totale di 18 biscotti e un peso complessivo di 300g. Ogni vaschetta è confezionata singolarmente per mantenere il profumo e la fragranza dei biscotti appena sfornati.

All’interno del pack una brochure informativa che racconta i risultati e i successi della Fondazione con un comodo segnalibro da staccare e conservare. Ogni scatola è inserita in una shopper coordinata. È un regalo ideale per festeggiare la mamma: la campagna cadrà infatti in prossimità di una ricorrenza importante come quella della festa della mamma.

Il produttore: conoscere per aiutare

Grondona è una storica pasticceria genovese nata nei primi dell’Ottocento (1820) come “fabbrica di arte molitoria” che già allora produceva pane e pasta. La sua storia si fonda sulla tradizione e sulle ricette di famiglia raccolte e tramandate da Orlando Grondona nei suoi appunti di lavoro diventati un riferimento e un patrimonio di sapere. Tra i suoi valori chiave la tradizione, la ricerca delle migliori materie prime da tutto il mondo, le stesse utilizzate più di un secolo fa quando non esistevano surrogati di materie prime.