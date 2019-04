Ancona avrà un Centro NeMO

Lo ha annunciato poche ore fa in un post su Facebook il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli: «Abbiamo deliberato la realizzazione del sesto centro NeMO in Italia, l'unico sulla fascia Adriatica». Il nuovo NeMO nascerà all'Ospedale Torrette di Ancona e si occuperà dei pazienti affetti da malattie neuromuscolari come Sla, SMA, distrofie muscolari. «Le attività del centro riguarderanno ricerca, diagnosi e cure specialistiche e sono pensate per rispondere alle necessità dei pazienti e delle lore famiglie. Una buona notizia a cui abbiamo lavorato molto in questi mesi, per dare ai marchigiani un servizio di qualità tanto atteso».