Sei un teenager appassionato di tecnologia e ambiente? Partecipa alla Call for Teenovators

“Siamo entusiasti della sinergia con Seeds&Chips perché una parte importante della mission della Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia è proprio quella di educare i giovani al rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente che li circonda” - dichiara la presidente Mariavittoria Rava. “N.P.H. Nuestros Pequeños Hermanos, che la Fondazione Francesca Rava rappresenta in Italia da oltre 60 anni, cambia la vita a tanti bambini in America Latina, con il motto “un bambino per volta, dalla strada alla laurea”. Attraverso le nostre attività nelle scuole e nei campus solidali, ascoltiamo la voce fresca e motivata di tanti giovani, ai quali spesso non viene data l’opportunità di esprimersi ed essere valorizzati nei loro talenti. La partnership con Seeds&Chips, ci permette di dare a tanti ragazzi meritevoli l’opportunità unica di portare le loro idee al tavolo dei leader di oggi e di essere così “influencer” per un futuro migliore.

IL SUMMIT

Fondato da Marco Gualtieri, è una vera e propria vetrina d’eccezione interamente dedicata alla promozione di soluzioni e talenti, tecnologicamente all’avanguardia, provenienti da tutto il mondo. Un’area espositiva e un palinsesto di conferenze per presentare, raccontare e discutere sui temi, modelli e innovazioni che stanno cambiando il modo in cui il cibo è prodotto, trasformato, distribuito, consumato e raccontato. Alla III edizione di Seeds&Chips, The Global Food Innovation Summit, ha preso parte il Presidente Barack H. Obama in qualità di keynote speaker. “Greta Thunberg, con la sua caparbietà, ha portato all’attenzione dei grandi della Terra l’emergenza ambientale che stiamo vivendo” - afferma Marco Gualtieri, Presidente e fondatore di Seeds&Chips – “Ma quanti ragazzi esistono come Greta? Pochi sanno che nel mondo ci sono tanti giovani e giovanissimi che si impegnano per cambiare le cose, che progettano soluzioni innovative per la salvaguardia dell’ambiente e per incentivare stili di vita più sostenibili”.

FONDAZIONE FRANCESCA RAVA E SEED&CHIPS INSIEME PER I GIOVANI

La Fondazione e Seeds&Chips hanno lanciato la Call for Teenovators dedicata ai teenager, tra i 13 e i 19 anni, appassionati e motivati ad affrontare i grandi obiettivi globali dello sviluppo sostenibile. Nell’ambito del Summit, ai Teenovator selezionati, verrà offerta la possibilità di introdurre e partecipare alle sessioni tematiche a cui prenderanno parte speaker d’eccezione - capi di Stato, imprenditori, opinion leader e innovatori - provenienti da tutto il mondo, e di condividere con loro pensieri ed esperienze.Inoltre la Fondazione Francesca Rava si è impegnata a coinvolgere tanti volontari che aiuteranno nelle diverse attività previste dal Summit e giovani imprenditori in divenire, che presenteranno i loro progetti inerenti il mondo del food system. Una grande opportunità di crescita, di confronto, con personaggi importanti e teenager da tutto il mondo!

LA FONDAZIONE PUNTA ALL’EMPOWERMENT DEI GIOVANI E CREDE, DA SEMPRE, NEL LORO POTENZIALE

Da oltre 60 anni NPH cresce migliaia di bambini come figli di una grande famiglia, con amore e attenzione individuale, secondo i principi diresponsabilità e condivisione. Assicura loro cure mediche, una casa, istruzione scolastica e professionale perché diventino adulti indipendenti ecittadini responsabili del loro paese, in grado di prendersi cura di sé, della loro famiglia e dell’ambiente che li circonda, protagonisti della rinascita delle loro comunità. I ragazzi di NPH hanno spesso storie di povertà e privazione e sono particolarmente consapevoli di cosa significhi la scarsità di acqua, cibo, o un ambiente degradato. Conoscono i problemi del mondo che li circonda perché anche loro hanno accesso alla tecnologia e sono preziosi “influencer” per un futuro migliore per se stessi per i loro fratelli. Fondazione Francesca Rava chiama quindi a raccolta tutti i teen & innovator interessati a seguire questo importante evento internazionale e a dare il proprio contributo per la salvaguardia del pianeta.