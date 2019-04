7 italiani su 10 vorrebbero che l'Italia aderisse al Trattato Onu contro le armi nucleari

Sono gli esiti delle nuove indagini demoscopiche commissionate dalla Campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari (ICAN) con i suoi partner europei (per l’Italia la Rete Italiana per il Disarmo e Senzatomica): è evidente lo schiacciante e continuato rifiuto delle armi nucleari da parte degli italiani. E ancora: per il 72% degli intervistati dovrebbe essere impedito alle istituzioni finanziarie italiane e alle banche qualsiasi investimento in società coinvolte nella produzione delle armi nucleari. L’orientamento per una chiara scelta di disarmo nucleare è comune e trasversale a tutte le appartenenze politiche: il rifiuto delle bombe nucleari statunitensi è robusto nell’elettorato del Movimento 5 Stelle (71%) e dei partiti di sinistra (dal 71% di Liberi e Uguali all’80% degli altri) ma ben presente anche per i sostenitori di Partito Democratico (58%), Forza Italia (58%) e Lega con Salvini (56%). Ancora più netta la situazione per quanto riguarda l’adesione al Trattato TPNW: se per gli elettori di sinistra la scelta è indiscutibile (dall’88% al 95%) risulta molto forte il sostegno per quelli di Movimento 5 Stelle (76%), Partito Democratico (78%) e Fratelli d’Italia (70%), con un risultato comunque chiaro anche fra gli elettori di Lega con Salvini (64%) e Forza Italia (60%). Da notare come gli F-35 non dovrebbero avere capacità nucleare per gli elettori di entrambi i partiti attualmente al Governo (il 75% per il M5S e il 60% nel caso della Lega).