Adozione e ricerca delle origini (oltre Paola Caruso)

Paola Caruso e Barbara D’Urso in questi giorni ci stanno tenendo agganciati alla storia, centellinando le rivelazioni con stop and go degni di Beautiful. La soubrette è stata adottata appena nata, ma lo scopre solo a 14 anni. Poi un giorno in tv racconta la sua storia e dalla Calabria una ragazza, colpita dalla somiglianza, contatta la trasmissione per raccontare il suo sospetto di essere la sorella della Caruso. E ora il test del dna, che ha confermato che la signora Imma è la mamma biologica: una verità svelata in diretta tv. Ora manca il nome del padre, un famoso calciatore in prestito al Catanzaro 34 anni fa: «Quando sarà il momento dirò chi è. Dopo tutto quello che ha fatto Barbara D’Urso per me mi sembra giusto dirlo in una delle sue trasmissioni», ha già dichiarato la soubrette.

Vip a parte, la vicenda ci riporta ancora una volta al complesso tema della ricerca delle origini da parte di persone adottate. Secondo una ricerca realizzata dall’Istituto degli Innocenti in collaborazione con i 29 Tribunali per i Minorenni di tutta Italia e pubblicata nel volume “Identità in costruzione. La ricerca delle informazioni sulle origini nell’adozione: vissuti, sostegno professionale e prospettive di sviluppo” (in allegato in fondo all’articolo), nel triennio 2015-17 le richieste di accesso alle origini sono aumentate di quasi il 40% rispetto al triennio 2012-2014. Si passa infatti da 629 istanze nel triennio 2012-2014 a 867 istanze nel triennio 2015-2017, per un totale complessivo di 1.496 richieste di accesso agli atti. Un mutamento “quantitativo” accompagnato anche da un cambiamento “qualitativo”, riferibile ad un diverso atteggiamento, di maggiore apertura, al tema.