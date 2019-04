Banco per l'Infanzia, un aiuto per diventare grandi

Sono 150 i punti vendita Prénatal e Bimbostore in cui saranno presenti i volontari della Fondazione: i beni acquistati e donati in negozio verranno poi distribuiti a oltre 130 realtà, tra case di accoglienza per bambini, nidi e spazi gioco selezionati da Mission Bambini. La distribuzione terrà conto della prossimità territoriale rispetto al negozio in cui i beni sono stati donati: così che partecipare al “Banco per l’infanzia” significa offrire un aiuto concreto a quei bambini che vivono a poca distanza da noi. La sesta edizione del Banco per l’infanzia conta, come ogni anno, sul supporto di Ellen Hidding, che ha prestato la propria immagine per la campagna di comunicazione. L’elenco completo dei punti vendita che aderiscono all’iniziativa è disponibile su missionbambini.org. Per seguire tutti i progetti di Mission Bambini a sostegno dell’infanzia in difficoltà in Italia: #fattiGRANDE.

Foto Simone Durante per Mission Bambini