Il coworking? Lo facciamo nella vecchia stazione

L’uso di questo spazio è completamente gratuito per i membri delle associazioni di volontariato dell’Agro e disponibile a un prezzo calmierato per i volontari degli altri enti di terzo settore. Per Il Csv rappresenta il punto di arrivo di un’azione sistematica di valorizzazione dei beni comuni su un territorio spesso considerato “difficile”: dal 2016, anno in cui Asso.Vo.Ce. ottenne in comodato d’uso gratuito i locali della stazione di Albanova-San Cipriano d’Aversa (inaugurata nel 2017) - a seguito del progetto “Volontariato in stazione” di CSVnet e Rfi - varie sono state le attività di animazione territoriale che hanno riguardato l’area.

Il primo atto fu il trasferimento dello sportello del Csv dell’Agro Aversano dalla sua sede storica - nel centro di Casal di Principe - ai locali di una stazione allora avvertita dalla popolazione come luogo non sicuro. La forte capacità attrattiva dello sportello - in un territorio caratterizzato da una presenza massiccia di volontari - unita alla volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare un luogo dal sicuro potenziale, ha “ripopolato”, simbolicamente e non, la stazione di Albanova.

Attraverso il nuovo coworking, il Csv intende dotare i volontari di uno spazio nel quale confrontarsi e di strumentazioni di qualità per lavorare, da soli ma anche in gruppo, ad attività di interesse associativo: potranno organizzare percorsi formativi, stampare autonomamente, interagire in parallelo su piattaforme digitali o spazi Fad. A questo si unisce l’idea di una dislocazione “intelligente” delle attività del Csv: attraverso i terminali del Csv Agro Aversano, le associazioni più distanti dalla sede centrale di Asso.Vo.Ce. potranno scegliere di seguire a distanza i percorsi formativi promossi dal centro. Un vantaggio non da poco, sia per chi ha difficoltà a spostarsi che per l’ambiente: la possibilità di ridurre l’uso delle auto rientra appieno nella politica di sostenibilità adottata dal Csv, che non a caso ha trasferito ben due delle proprie sedi nei pressi di una stazione ferroviaria (l’altra è quella di Maddaloni). Soddisfatta la neo presidente di Asso.Vo.Ce. Elena Pera, che guarda già al futuro: «Abbiamo in cantiere, - afferma, - la creazione di ulteriori punti di accesso informatizzati per rendere fruibili anche a distanza i servizi ordinari erogati dal Csv».