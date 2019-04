Letizia Moratti: «La solidarietà? Un investimento che conviene a tutti»

Il progetto ha come obiettivo il miglioramento della qualità del servizio di assistenza sanitaria nel Mtendere Mission Hospital garantendo la disponibilità di farmaci e reagenti per un corretto percorso diagnostico e terapeutico. Inoltre, contribuirà a ridurre il tasso di mortalità materno infantile nel Distretto di Chirundu, consentendo al personale medico e paramedico di migliorare la gestione delle gravidanze nell'Ospedale (con particolare attenzione all’ambito della chirurgia ostetrica e del servizio ecografico) e di incrementare il supporto nella gestione dei pazienti nelle 7 Cliniche rurali e negli Health Post (piccoli dispensari di villaggio per interventi di prima assistenza e distribuzione di farmaci essenziali) che fanno riferimento allo stesso Mtendere Mission Hospital.

«Il Mtendere Mission Hospital è l’unico ospedale del distretto fondato nel 1964 nella cittadina di Chirundu – ha commentato Letizia Moratti la Presidente di UBI Banca - una struttura sanitaria no-profit di primo livello che fornisce una gamma completa di servizi medici primari sia in regime di ricovero che ambulatoriali. Il Social Bond di UBI va nella direzione di fare del bene – ha voluto spiegare Letizia Moratti - di essere solidali con coscienza e concretezza per sostenere questa opera immensa portata avanti dalla Arcidiocesi di Milano. Questa iniziativa è una missione anche per UBI Banca e questo viaggio è solo un inizio per creare le migliori condizioni sanitarie in Zambia. Non è una raccolta fondi, ma un investimento – ha concluso Letizia Moratti - che conviene a tutti anche a chi sottoscrive con una propria quota la partecipazione ad un progetto sostenibile nel tempo».