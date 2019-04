Barack Obama dieci anni dopo il suo ingresso alla Casa Bianca

Ma partiamo dalle basi, prima di arrivare alla sua nuova vita al di fuori della Casa Bianca. Barack Obama nasce all’inizio degli anni Sessanta da padre keniota e madre americana. Appena due anni dopo la sua nascita, nel 1963, i genitori si separano e il padre fa ritorno in Kenya: il giovane Barack lo incontrerà ancora soltanto in un’occasione, prima che il padre muoia nel 1982. Dell’esperienza di crescita con la famiglia di sua madre e delle controversie psicologiche della sua eredità multirazziale Barack racconterà in un libro, Dreams from my father.

Dopo le seconde nozze della madre con Lolo Soetoro, Barack trascorrerà parte della sua infanzia a Giacarta, per poi tornare a Honolulu per finire la scuola. Studia Scienze politiche alla Columbia University e poi Legge ad Harvard, dedicandosi anche a un progetto comunitario di lavoro nei quartieri poveri di Chicago. Durante uno stage in uno studio legale di Chicago, conosce Michelle Robinson, la futura first lady: i due si sposano nel 1992 e nello stesso anno Obama inizia ad impegnarsi in politica. Nel 1996 diventa senatore dell’Illinois (tra il 1993 e il 2004 è docente di diritto costituzionale all’università di Chicago) e, dopo alcuni tentativi falliti come candidato rappresentante dello Stato alle primarie democratiche, nel 2004 le vince, sbaragliando poi il repubblicano Alan Keyes nella corsa al Congresso.

Il 4 gennaio 2005 Obama presta giuramento come senatore e, appena quattro mesi dopo, Time lo dichiara una delle 100 persone più influenti del mondo. Tra il 2005 e il 2006 Obama produce 152 tra disegni di legge e risoluzioni, la prima delle quali è una legge per incrementare il numero di borse di studio universitarie per studenti con famiglie a basso reddito (che verrà però approvata solo durante la sua presidenza). In Senato Obama svolge un ruolo attivo anche in molti di quelli che saranno i temi cardine della sua presidenza: sicurezza dei confini, riforma delle leggi sull'immigrazione, legislazione del possesso di armi, del riscaldamento globale e relazioni internazionali.

Già nel 2004 si vocifera su una sua possibile candidatura alle elezioni presidenziali, ma Obama dichiara ufficialmente l’intenzione di correre solo nel 2007: la scena internazionale è molto interessata alla sua candidatura, e Obama la coltiva con impegno, incontrando importanti figure politiche all’estero, tra cui Tony Blair, Nicolas Sarkozy e Walter Veltroni (allora a capo del Partito democratico italiano).