Caos in Algeria: arrestato l'amministratore della più grande impresa del Paese

Si chiude una settimana dura per l'Algeria. Continuano le proteste, la polizia blocca l'accesso alle facoltà universitarie e, soprattutto, continuano gli arresti.

Hanno fatto clamore quelli dei cinque multimilionari che, in settimana, sono finiti in carcare con l'accusa di corruzione. Ma è solo la punta dell'iceberg. Molti i dirigenti d'impresa finiti sotto inchiesta dal 2 aprile scorso, giorno delle dimissioni del presidente Bouteflika.

Domenica 21, la polizia ha arrestato quattro persone della famiglia Kouninef, imprenditori attivi nei settori dell'ingegneria civile e dell'agroalimentare molto vicini a Said Bouteflika. Quest'ultimo è fratello e potente ex consigliere dell'ex capo di Stato, dimessosi in aprile sotto la pressione congiunta della strada e dell'esercito.