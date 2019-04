Devis e Gabriele, quando la speranza arriva (anche) dai social

Naomi è il “volto pubblico” della famiglia di Devis, è lei che risponde al cellulare indicato sulla pagina Facebook “Gli amici di Devis”: «siamo quattro fratelli, tutti stiamo cercando di dare il massimo». Laurarosa, Yuri e Devis abitano con i nonni, i genitori di Laurarosa. Yuri ha trovato un lavoro come elettricista appena Laurarosa è rimasta incinta. «Lei era in quarta superiore, Devis è nato in agosto, aveva in mente di terminare gli studi ma adesso è completamente assorbita dal bambino. La nostra grande paura è che possa avere crisi respiratorie, perché respira con la pancia, sempre in affanno… A Milano a mia sorella hanno insegnato ad usare l’ambu - da fare come minimo 200 volte al giorno, dei massaggi particolari per stimolare i muscoli e per aiutarlo a tossire, perché non riesce a liberarsi del catarro. Da due settimane ci hanno dato dei tutori e un busto, fanno sì che Devis abbia postura corretta».

La raccolta fondi organizzata per il 4 maggio servirà innanzitutto per acquistare un’automobile attrezzata per la carrozzina: «adesso Devis è piccolo, è facile portarlo in braccio, ma sappiamo già che con la SMA1 non camminerà mai. E poi magari un ascensore, perché le camere dai miei sono al piano di sopra», racconta Naomi. «Siamo in contatto con FamiglieSMA e Telethon, la cosa bella è che si sta muovendo attorno a noi tanta solidarietà, non me l’aspettavo. A Verucchio, tutti ma proprio tutti si sono fatti sentire, hanno dato disponibilità per darci una mano».

Un altro appello che arriva dai social è quello per Gabriele (Gabry Little Hero), postato ieri da ADMO Lombardia. Gabriele ha 19 mesi ed è affetto da SIFD (Sideroblastic anemia with B-Cell Immunodeficiency, periodic Fevers and developmental Delay), una malattia curabile solo con trapianto di midollo osseo. Gabriele ha una sorella gemella, Benedetta, sana, bellissima, che però non è geneticamente compatibile: non può essere lei a donargli le sue cellule staminali emopoietiche.