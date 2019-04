Segni dei tempi: Hoda Barakat è la prima donna a vincere il Booker arabo

Nata nel 1952, in un villaggio maronita nel cuore della montagna libanese che ha dato i natali allo scrittore Gibran Khalil Gibran (1883-1931), Barakat ha ricevuto il premio per il suo romanzo Barid Al-layl, pubblicato nel 2017 dall'editore Dar Al-Adab di Beirut, e tradotto in Francia da Actes Sud con il titolo Courrier de nuit. Il romanzo scritto in forma epistolare, racconta di lettere e di condanne, di censura e regime, e verrà tradotto in italiano per i tipi della Nave di Teseo.

Commenta Barakat, che dal 1989 ha scelto la via dell'autoesilio: «Sono molto felice perché questo premio è importante, permette di essere visibile ovunque nel mondo arabo, eppure sono molto lontano da questa regione, sia fisicamente che mentalmente. Sono davvero felice che il mio romanzo epistolare sia stato premiato, perché il mio lettore è arabo e io scrivo in arabo».

Dopo essere fuggita dalla guerra civile in Libano, Hoda Barakat risiede oggi negli Stati Uniti, dove insegna all'Università di Dartmouth, New Hampshire. Ma, ricorda, «per scrivere in arabo, la posizione geografica non importa».