La casa del sorriso di Harare in Zimbabwe premiata dalla fondazione Only the Brave

La “Casa del sorriso di Harare”,la struttura di Cesvi nella capitale dello Zimbabwe che accoglie bambini orfani sottratti dalla strada è tra i vincitori del bando Brave actions for a better world, lanciato a settembre dalla fondazione Only the Brave, onlus del gruppo OTB (Diesel, Maison Margiela, Marni, Paula Cademartori, Viktor&Rolf, Staff International, Brave Kid) di Renzo Rosso, rivolto agli enti non profit italiani con all’attivo importanti iniziative di inclusione sociale all’estero.

«Questo prestigioso riconoscimento - ha affermato Daniele Barbone, amministratore delegato di Cesvi- ci rende particolarmente orgogliosi e rappresenta una conferma dell’importanza del lavoro che Cesvi porta avanti da quasi 15 anni in Zimbabwe, in un contesto particolarmente critico, dove i bambini sono costantemente esposti alla povertà e ai rischi della vita di strada. Grazie alla “Casa del sorriso”, Cesvi offre a bambini e adolescenti non soltanto un rifugio, ma anche e soprattutto un’opportunità di riscatto e una speranza per un futuro migliore».

Le strade di Hararesono popolate da migliaia di bambini di strada. La povertà e il virus dell’HIVhanno determinato un grave peggioramento delle condizioni di vita, che è alla base del “fenomeno” degli street children. La strada, però, è un luogo di sfruttamento e violenza, dove i bambini sono costantemente esposti ai rischi della droga e della delinquenza. All’interno della “Casa del sorriso” di Cesvi i bambini e i ragazzi abbandonati o orfani ricevono un pasto caldo, cure mediche, assistenza psicologica e formazionee trovano un posto sicuro a cui sentono di appartenere, un luogo in cui possono stringere legami affettivi, oltre a un ambiente salubre e protetto.

«Tra i progetti vincitori abbiamo selezionato “Casa del sorriso” principalmente per la tipologia di beneficiari che l’iniziativa sostiene, ovvero ragazzi e adolescenti. La nostra fondazione, il gruppo di cui facciamo parte e il nostro fondatore in primis, da sempre supportano i più giovani. La struttura realizzata da Cesvi è nata per sostenere i giovanissimi che vivono per le strade di Harare, fornendo accoglienza e cura in maniera concreta, modalità di intervento che modalità di intervento che a noi piacciono molto», conclude Arianna Alessi, vice presidente della fondazione Only the brave.