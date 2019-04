Ong sotto attacco delle Iene per il loro impegno in Libia: cui prodest?

«Migranti nei lager in Libia: e i nostri soldi dati alle Ong?». Si intitola così il servizio firmato da Gaetano Pecoraro e andato in onda ieri sera su Italia 1, nel programma "Le Iene". La tesi del servizio è chiara e la citiamo testualmente (qui il link): «Le Ong cosa fanno con i soldi dati dallo Stato italiano per intervenire in aiuto dei migranti? È possibile davvero intervenire in un contesto del genere? Le autorità libiche permettono un’assistenza? Cosa fanno i capi libici dei centri di quanto viene loro consegnato?». Le domande sono retoriche, perché nel montaggio del servizio - osservano le organizzazioni non governative chiamate in causa - mancano voci critiche e, soprattutto, un contraddittorio.

Emergenza Sorrisi

«Un attacco vergognoso e per nulla rispettoso della verità dei fatti». Massimo Abenavoli è presidente di Emergenza Sorrisi, una delle Ong finite nel tritacarne del “servizio” delle Iene. «Operiamo in 23 Paesi e in Libia – prosegue il dottor Abenavoli, che è un rinomato chirurgo - l’urgenza è portare un aiuto sanitario sia alle persone che sono nei campi di detenzione, sia alle persone che vivono attorno ai campi».

L’idea di Emergenza Sorrisi è stata così creare un centro protetto e sicuro all’interno del quale prestare soccorso medico. Lo shelter costruito da Emergenza Sorrisi è un’unità mobile all’interno della quale ci sono tutte le condizioni sanitarie adeguate è stata una prima parte dell’intervento. La seconda fase dell'impegno è stata la formazione del personale sul campo. Un’équipe composta da chirurgo, psichiatra e infettivologo si è attivata per la formazione del personale libico.