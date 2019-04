Espulsioni e migranti: il Presidente del Consiglio ascolti l'appello di fratel Biagio

Chiunque come me e il collega Miceli è stato in questi giorni a Palermo ha notato la grande attenzione e il dibattito sollevato dall’impegno di Fratel Biagio Conte per salvare Paul, il migrante ospitato da 10 anni nella "Missione Speranza e Carità" ed esempio di grande spirito di servizio, di generosità, di onestà, che rischia ora, grazie ai provvedimenti del governo Conte-Salvini-Di Maio, di essere espulso. Fratel Biagio considera questa prospettiva una profonda ingiustizia e, ieri, dopo una lettera aperta, ha annunciato l’inizio dello sciopero della fame per cercare di impedire che Paul venga rimpatriato.

Chi è fratel Biagio

È opportuno ricordare chi sia Fratel Biagio Conte. Una vita spesa accanto a derelitti, ubriachi, senzatetto, poveri, malati, Fratel Biagio è riuscito a trasformare un ex caserma dell’Aeronautica in dormitorio per 1100 persone. Un vero e proprio frate laico che nel mondo del volontariato e tra chi si occupa degli ultimi viene additato come esempio. Al punto che Papa Francesco, nel suo viaggio in Sicilia, ha deciso di andare a pranzare proprio nella mansa di frate Biagio, insieme a 100 poveri.