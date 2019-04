Festival del Silenzio, arriva l’atteso bis

Gli amanti della danza potranno scegliere tra le proposte della categoria Bodies: quattro diverse poetiche e quattro diversi approcci al corpo, al movimento, alla coreografia. Ariella Vidach – AiEP (IT/CH) con VOXsolo (2 maggio) dà vita a uno spazio/paesaggio in cui la performer reinventa il rapporto con la voce, i suoni, le immagini; Mele Broomes | V/DA (GB) in Void (3,4 maggio) reimmagina il romanzo cult di JG Ballard Concrete Island attraverso la lente di una protagonista nera (rispetto all’originale maschio bianco), intrecciando la danza con ambientazioni visive in continua evoluzione manipolate dal vivo.

Attinge invece alle sue origine vietnamite il coreografo Dam Van Huynh (GB) che con Đep (3,4 maggio) mette in scena un inno alla bellezza e alla vita. Chiara Bersani (IT) con il suo Gentle unicorn (2 maggio) dà invece corpo, respiro, carne e sangue ad un essere mitico diventato nel tempo una (inflazionata) icona pop.

Idealmente collegata anche la performance firmata da Fattoria Vittadini (IT), iLove (3,4 maggio), storico duetto al maschile sull’amore di e con Cesare Benedetti e Riccardo Olivier che dopo aver girato in Italia e all’estero per oltre sei anni, ritrova ora nuova linfa grazie all’innesto della Lis che affianca la danza e rende la performance totalmente fruibile a un pubblico misto

Chi è interessato a uno sguardo sul contemporaneo si può orientare tra i progetti realizzati in collaborazione con Zona K, centro culturale milanese dedicato all’incontro tra discipline artistiche e culture che ha intrecciato un comune percorso sul contemporaneo con Fattoria Vittadini. Generazione Glocale (2 maggio) è una performance partecipativa che si domanda chi siano le tribù globali e locali delle città di oggi; Peregrinus (5 maggio) di KTO Theatre (PL) è invece lo spaccato di una giornata di un comune uomo del XXI secolo, diviso tra casa e lavoro, in un mondo in cui il consumismo è l’unica religione e My Place (2 maggio) di Qui e ora Residenza Teatrale (IT) e Silvia Gribaudi (IT) si confronta invece sul ruolo del corpo femminile nel mondo contemporaneo.

Uno sguardo sul contemporaneo arriva anche da Fragile Artists (IT), collettivo interdisciplinare di performer, fotografe e una drammaturga che indaga sulla relazione tra danza e fotografia, contaminando le due arti e realizzando performance sul rapporto tra corpo e identità nella società contemporanea. Il collettivo propone Fragile (2 maggio) di e con Noemi Bresciani e FeMale (4,5 maggio) sul rapporto/contrasto tra maschile e femminile.

La Comunicazione oggi è presente in altri due progetti internazionali. Hallo! di Aidyn Teker (TR) (3,4,5 maggio), sul non sentire e non essere sentiti, e Where are you now? di Kay Schuttel (NL) (2,3,4,5 maggio) performance site-specific che indaga la “meccanizzazione” dell’uomo al tempo dei dispositivi digitali e delle comunicazioni social.