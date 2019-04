Fondazione CRT: approvato il bilancio e nominato il Consiglio di Indirizzo

Avanzo d’esercizio pari a 92 milioni di euro (+7,6% rispetto al 2018), patrimonio netto superiore a 2,2 miliardi di euro (+32 milioni sul 2017), posizione finanziaria netta salita a 254 milioni di euro (232 milioni di euro nel 2017), fondo di stabilizzazione delle erogazioni pari a 174 milioni di euro, 80 milioni di euro a sostegno del territorio: sono i dati più significativi del bilancio consuntivo 2018, approvato oggi in via definitiva e all’unanimità dal Consiglio di Indirizzo, riunitosi sotto la presidenza del professor Giovanni Quaglia.

Il Consiglio di Indirizzo, inoltre, ha nominato il nuovo CDI, che scende da 24 a 18 componenti(di cui 15 designati dalle istituzioni e dagli enti del territorio e 3 cooptati tra personalità di chiara e indiscussa fama), in carica per 5 annianziché 6.

Il prossimo Consiglio di Indirizzo – che si insedierà martedì 7 maggio e, in quell’occasione, nominerà il Presidente della Fondazione CRT – è così composto:

Giampiero Leo (designato dalla Regione Piemonte)

(designato dalla Regione Piemonte) Anna Maria Di Mascio (Regione Piemonte)

(Regione Piemonte) Riccardo Piaggio (Regione Autonoma Valle d’Aosta)

(Regione Autonoma Valle d’Aosta) Arturo Soprano (Comune di Torino)

(Comune di Torino) Francesco Galietti (Comune di Torino)

(Comune di Torino) Silvana Neri (Città Metropolitana di Torino)

(Città Metropolitana di Torino) Giuseppe Tardivo (Provincia di Cuneo)

(Provincia di Cuneo) Corrado Bonadeo (Province di Asti e Alessandria)

(Province di Asti e Alessandria) Maurizio Irrera (Province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania)

(Province di Biella, Novara, Vercelli e Verbania) Cristina Di Bari (Camera di Commercio, Industria,Artigianato e Agricoltura di Torino)

(Camera di Commercio, Industria,Artigianato e Agricoltura di Torino) Antonello Monti (Conferenza Episcopale Piemontese)

(Conferenza Episcopale Piemontese) Gianluca Gaidano (Comitato Regionale Universitario del Piemonte)

(Comitato Regionale Universitario del Piemonte) Pierluigi Poggiolini (Comitato Regionale Universitario del Piemonte)

(Comitato Regionale Universitario del Piemonte) Giuseppe Pichetto (Unioncamere - Unione Regionale Camere di Commercio Piemonte)

(Unioncamere - Unione Regionale Camere di Commercio Piemonte) Ciro Cattuto (EFC - European Foundation Centre)

(EFC - European Foundation Centre) Caterina Bima, DavideCanavesio, Marco Giovannini (cooptati)

“Fondazione CRT, con l’approvazione del consuntivo 2018, conferma la propria solidità patrimoniale e l’eccellente gestione finanziaria e guarda quindi al futuro con la serenità di poter continuare a sostenere i progetti promossi e le iniziative avviate in Piemonte e Valle d’Aosta – dichiara il Presidente Giovanni Quaglia –. Il Consiglio di Indirizzo uscente consegna ai nuovi componenti eletti, in buona parte confermati,una Fondazione in ottima salute, capace di fare squadra con le comunità, le istituzioni e le aggregazioni sociali del territorio: sono le realtà che i nuovi consiglieri rappresentano secondo le indicazioni statutarie. Oggi ha altresì avuto luogo un ideale passaggio di testimone della preziosa documentazione acquisita durante la fase di ascolto collettivo degli Stati Generali, che costituirà la base di partenza per l’individuazione di nuovi obiettivi e strategie di Fondazione CRT per i prossimi anni”.

“Formulo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di Indirizzo, e mi unisco al ringraziamento rivolto dal Presidente ai consiglieri uscenti per i positivi risultati raggiunti insieme – afferma il Segretario Generale Massimo Lapucci –. La ‘nuova squadra’ ben rappresenta le molte sfaccettature del territorio e rispecchia anche le evoluzioni nella mission della Fondazione CRT, sempre più orientata a coniugare un forte radicamento locale con una crescente apertura al mondo: simbolo di questo ruolo attivo in ambito internazionale è l’ingresso per la prima volta nel CDI di un rappresentante del territorio designato da European Foundation Centre, il network globale della filantropia che raggruppa oltre 350 organizzazioni europee e statunitensi”.