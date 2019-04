Perché la Francia consegna barche militari alla guardia costiera libica?

«Se la Francia avesse voluto forniere barche per il salvataggio in mare, si sarebbe rivolta ad altri tipi di barche. Nel sito di Sillinger è chiaro che ci sono barche speciali per il salvataggio in mare», ma non queste, dice Lola Schulmann che per Amnesty segue la questione dei rifugiati.

Le sei barche che verranno consegnate quanto prima, se non interverrà il tribunale dichiarando l'illegittimità dell'atto: le prime due arriveranno in Libia giugno, le restanti entro la fine dell'anno.

Le 1200 Rafale sono barche veloci con scafi semirigidi. Secondo le norme francesi ed europee sui trasferimenti di armi, si legge nel ricorso presentato in tribunale, si tratta di materiale militare, disciplinato in particolare dal trattato sul commercio di armi (ATT).