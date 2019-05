Ci stanno rubando il lavoro

A cosa servono i giovani nella società e nel lavoro? Lei chiude il volume con questa domanda, noi cominciamo da qui.

È semplice, i giovani servono perché devono dare calore e futuro alla società, che senza giovani muore di freddo e manca di futuro, non ha lo sguardo in avanti, si limita a conservare quello che ha. La civiltà è un corpo vivente, con un carattere fondamentalmente generativo: mettendo i giovani in stand by, la civiltà di fatto smettere di vivere. Mettere i giovani al lavoro al contrario significa permettere ai giovani di aggiungere la loro novità alla nostra società. “Lavoro” infatti non è solo il produrre beni e servizi ma anche il procedere nel cammino della civiltà, il portare avanti la promessa/missione che ogni civiltà ha, la manifestazione dell’amore per la vita.

Che cosa intende?

Il lavoro è la parte progettuale dell’anima della società. Quando una società “sente” qualcosa, questo sentire si manifesta nel modo in cui essa lavora. La nostra al contrario è una società bloccata fondamentalmente perché non sente più nulla e infatti per la prima volta nella storia è diventata esplicita la negazione del lavoro. Siamo nel pieno di una crisi culturale che nutre scetticismo sulla nostra identità, tant’è che da un lato abbiamo una disoccupazione giovanile al 26-27% e dall’altra abbiamo imprese che sanno già che non troveranno 250mila persone da qui al 2025. Il fondo della crisi non è economico ma di senso, significato e identità. Si vogliono vestire i giovani di un pensiero da vecchi, con la prospettiva di “una vita in vacanza”: il messaggio è “non siete attesi”, non sappiamo che farcene di voi, non c’è bisogno del vostro apporto, cercate di sopravvivere, consumate quello che c’è fintanto che c’è e cercate di godervela, seguendo i vostri bisogni, che sono l’unica verità. Non c’è un compito per voi, l’unica missione possibile, al limite, è quella di indignarsi.