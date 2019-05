Biobanca nazionale Sla, una campagna per realizzarla

Chiunque inoltre potrà dare il proprio contributo e sostenere il progetto donando online tramite i siti web del gruppo e la piattaforma e-commerce cosicomodo.it e altre meccaniche comunicate nei punti vendita. E per diffondere la comunicazione sui social: #SelexPerLaRicerca - #BiobancaNazionaleSla - #Sla

La Biobanca è un archivio di campioni biologici di persone con Sla che sono indispensabili per portare avanti la ricerca scientifica su questa malattia che oggi è senza cura. Sarà volta, quindi, alla raccolta, al processamento e alla crioconservazione di materiale biologico al fine di promuovere lo studio sulle cause, la sperimentazione di nuovi possibili farmaci e la definizione di strumentazioni di diagnosi e prevenzione. La realizzazione in Italia di una biobanca sulla Sla da mettere a disposizione di tutti i ricercatori è quindi un passaggio essenziale per accelerare e favorire la ricerca scientifica.

Massimo Mauro, presidente di Aisla, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, afferma: «Il sostegno del Gruppo Selex è importante per dare un nuovo e forte impulso alla ricerca scientifica attraverso la creazione della Biobanca Nazionale Sla che sarà aperta a tutti i ricercatori. Aisla negli ultimi anni ha sostenuto la ricerca con circa 6 milioni raccolti grazie alle donazioni dei nostri sostenitori e l’alleanza con Selex consentirà di far un ulteriore passo in avanti per dare una risposta alle oltre 6000 persone colpite da Sla in Italia».

«Sensibilizzare i Clienti su temi importanti come la battaglia contro una malattia neurodegenerativa che colpisce circa 6 mila persone in Italia, le cui cause sono ancora sconosciute, è un dovere per una realtà come la nostra che ha la capacità di raggiungere un target ampio di popolazione» ha dichiarato Alessandro Revello, presidente del Gruppo Selex.«Abbiamo un network significativo e prezioso, costituito da centinaia di punti vendita su tutto il territorio e quando abbiamo conosciuto la finalità del progetto di Aisla non abbiamo avuto alcun dubbio sull’opportunità di metterlo al servizio della Ricerca».