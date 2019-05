Clericus: arriva l'ultima giornata eliminatoria

La spunteranno solo due squadre, con un’attenzione particolare al fair play, primo criterio di selezione, come da regolamento Csi, in caso di arrivo a pari punti. Lo sanno bene Gregoriana ed Altomonte entrambe con un “rosso” a testa. Anche il girone A, di ferro per la presenza di tre squadre stellate, rimane aperto ad ogni scenario. La squadra Consolata Missionari (ferma a 0 punti), avrebbe ben figurato in altri gironi, ma nulla ha potuto nelle prime due sfide dove ha affrontato Mater Ecclesiae e Collegio Urbano. I Leoni d’Africa comandano la classifica con 5 punti seguono i North American Martyrs a 4 e il Mater Ecclesiae a 3. Se i campioni in carica faranno il loro dovere con la Consolata Missionari, la Madre Celeste avrà un solo risultato (la vittoria) a disposizione contro i vicecampioni dell’Urbano per poter ambire ai quarti.