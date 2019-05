Corpo europeo di solidarietà, giovani italiani tra i più attivi

Dal dicembre 2016 a oggi più di 124 mila giovani europei hanno preso parte al Corpo europeo di solidarietà, il progetto di volontariato sponsorizzato dall'Ue all'interno dei suoi confini.

Secondo i dati diffusi a Bruxelles e rilanciati dall'Agenzia Dire, l'Italia figura al primo posto per quanto riguarda il numero di attività disponibili sul suolo nazionale. A seguire Spagna e Romania. Per quanto riguarda invece la percentuale di giovani coinvolti, l'Italia è al terzo gradino del podio con 10.616 registrazioni, prima la Spagna con 17.527 e seconda la Turchia con 16.712.



Le attività, che spaziano dal supporto alla comunità locale al sostegno ai migranti, ai progetti educativi e di inclusione sociale, si presentano come un'occasione per i ragazzi di sviluppare le proprie potenzialita' e arricchire il curriculum in vista di tirocini o impieghi futuri.



Al momento le statistiche indicano il 65% di partecipazione femminile contro il 34% maschile. Visto il grande successo e l'importanza educativa e sociale del progetto, l'Ue ha deciso di stanziare ulteriori 1,26 miliardi di euro nei prossimi anni, soldi che andranno a finanziare il progetto tra il 2021 e il 2027. In questo modo si stima che altri 350mila giovani avranno modo di prendere parte a questa esperienza formativa.