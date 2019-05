Corridoi umanitari: il 3 maggio al Viminale la firma per il rinnovo

Corridoi umanitari, il bilancio di Andrea Riccardi Sino ad oggi sono 1.432 i rifugiati, in larga parte siriani rifugiati in Libano dove erano in una condizione impossibile - non riconosciuti dal governo di Beirut, accolti in Italia, il Belgio ha ricevuto 1.513 siriani e iracheni; la Francia 281 siriani e iracheni. È importante ora aprire stabilmente “corridoi”, legali e sicuri, per i rifugiati e i migranti