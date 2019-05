Disequilibri circensi, il teatro si fa sociale

Per questo domenica 5 maggio alle ore 16, al Campo Teatrale in via Cambiasi 10, andrà in scena Disequilibri Circensi spettacolo vincitore del Premio Enea Ellero per il Teatro Sociale 2018.

Il circo come metafora della vita, dell’essere rinchiusi in uno spazio all’interno del quale si misurano le distanze e gli equilibri tra le persone e il resto del mondo. Il circo come luogo nel quale vivono acrobati della vita, animali più o meno addomesticati, clown capaci di sorridere delle loro piccole grandi miserie, personaggi lontani da noi solo in apparenza ma nei quali poter riconoscere le tante sfumature della nostra umanità. Quelle sfumature alle quali non prestiamo attenzione presi come siamo a vivere le nostre avventure quotidiane e che, se viste a teatro, possono fare meno timore.

Uno spettacolo emozionante, capace di toccare le corde più profonde dei nostri sentimenti.

Uno spettacolo in grado di farci guardare oltre mentre attraversiamo, ognuno come può, il nostro circo della vita.