Salario minimo per legge: soluzione o problema?

«Certamente, oggi, in Italia c'è un problema salariale e nessuno lo nega. Un problema da affrontare e che necessita di nuove risposte. Ma questo problema non lo si affronta con il salario minimo per legge» spiega Luigi Sbarra.

Se in questi anni non c'è mai stata una legge in tal senso, prosegue il Segretario Generale Aggiunto della Cisl, non è per un vuoto. Casomai è per l'efficacia della contrattazione collettiva. Non c'è un'area del lavoro che non sia regolata o che non faccia riferimento a un contratto collettivo di lavoro, tutt'altro discorso è quello del lavoro parasubordinato. Al Cnel sono depositati 900 contratti collettivi, di cui solo poco più di 200 firmati da CGIL, CISL e UIL. La vera malattia, dunque, «è come mettere mano ai tanti contratti che producono dumping contrattuale e salariale, che negano diritti ai lavoratori e creano asimmetrie tra le aziende».

Al netto di questo problema, spiega ancora Sbarra, «non esiste esperienza in Europa che abbia una contrattazione di qualità, decentrata e di secondo livello come in Italia». Perché, allora, attaccare la contrattazione collettiva? Perché non concentrarsi nella lotta sui cosiddetti "contratti pirata"? Perché non concentrare gli sforzi sulla riduzione del cuneo fiscale?

Non c'è un pregiudizio nemmeno da parte dei sindacati sui disegni di legge sul salario minimo. «Però si discute a bocce ferme: il Governo deve dire fermiamoci, ci sono valutazioni diverse sul tema, tanto nello stesso Governo quanto nel Parlamento, quanto tra le forze sociali. Responsabilità vorrebbe che ci si prendesse tempo per ragionare e fare un lavoro sul campo», conclude Sbarra.