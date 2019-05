A maggio, un mese di eventi per Osf

Il maggio di Opera San Francesco inizia questo weekend (dal 3 al 5 maggio) con gli ormai consueti laboratori “Impariamo a fare il pane” che da dieci anni Osf organizza in collaborazione con il Museo dei bambini di Milano, Muba, e l’Associazione Panificatori Milanesi: tre giorni di mani in pasta in cui i più piccoli sono invitati a creare i loro panini con l’aiuto degli esperti panettieri che li seguiranno passo passo dall’impasto al prodotto finale.

Un modo divertente per comprendere già in tenera età il valore simbolico e non solo del pane, alimento comune a molte culture che quotidianamente anche Osf distribuisce nelle sue Mense dei poveri (in viale Concordia e piazza Velasquez).

Per gli appassionati di musica, lunedì 6 maggio al Teatro alla Scala di Milano è in programma il concerto “Semele” di Händel eseguita per l’occasione dal Monteverdi Choir ed English Baroque Soloists diretti da Sir John Eliot Gardiner. Un’occasione per celebrare insieme i 60 anni di Opera San Francesco (dettagli in agenda online)

Sabato 11 maggio la chiesa dei cappuccini di viale Piave 2 si apre invece agli Alpini che negli stessi giorni invaderanno gioiosamente la città di Milano per il loro raduno (l'Adunata del centenario) durante quel week end (10, 11 e 12 maggio).

Anche Osf partecipa a questa grande festa e ospiterà un concerto di tre cori: il Coro Ana di Oderzo, il Coro Ana gruppo Alpini di Abbiategrasso e il Coro Ana di Roma (nella foto in apertura in un concerto a Trento).

L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento posti.