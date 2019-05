A Venezia inaugura progetto mondiale sui diritti umani

Nei prossimi due anni, quest’opera d’arte in evoluzione acquisterà maggiore importanza attraverso dialoghi, viaggi, esplorazioni e creazioni di Vanmechelen nel corso di un tour mondiale ("world tour") in quasi tutti i continenti. Human Right Pavilion si svilupperà in diversi luoghi nel mondo, tra cui: Belgio, Messico, Finlandia, Cile, Germania, Londra, New York, Sydney, Ginevra, Tokyo, Pretoria… Viaggiando, il progetto, che diventerà poi un vero e proprio padiglione fisico, prenderà forma attraverso il contatto con persone e organizzazioni coinvolte o interessate ai diritti umani. Il punto centrale è l’adagio di Vanmechelen: “ Il globale esiste solo grazie alla generosità del locale”.

Human Rights Pavilion è costituito da tre capitoli: SoTO Dialogues, SoTO Environment and SoTO legacy. SoTO, che sta per: “Survival of the Other”, cioè "Sopravvivenza dell’Altro", dà il nome ai diversi capitoli, e tesse la filosofia fondamentale di Vanmechelen attraverso i vari elementi del suo lavoro: ogni organismo ha bisogno di un altro organismo per sopravvivere.

Alla fine del 2020, tutti gli input saranno riuniti dall’artista e rielaborati in un Opus che li unificherà, una memoria collettiva del nostro momento nel tempo e nello spazio, che saranno presentati all’Alto Commissario Onu per i Diritti Umani, alla Commissione Europea e al Presidente e Curatore della 59a Biennale d’Arte con la richiesta di creare un Human Rights Pavilion permanente e sovranazionale come parte della Biennale di Venezia d'Arte.

Foto di apertura: "Collective Memory" di Koen Vanmechelen, una scultura in marmo che è l'immagine della campagna per il progetto Human Rights Pavilion