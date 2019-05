Afmal, da 40 anni in missione per curare

Anche fra Massimo Scribano (nella foto), cappellano dell’ospedale San Giovanni di Dio di Genzano (Roma), ha partecipato all’ultima missione nelle Filippine. Da vent’anni nell’ordine, non è un sanitario, è un educatore professionale e sacerdote e tiene a precisare che accanto all’azione nei diversi Paesi del mondo, l’Afmal opera anche in Italia «a volte non vediamo il nostro vicino può avere bisogno. L’associazione è nata per portare aiuto all’estero, ma nel giro di pochi anni ci si è resi conto che in Italia ci possono essere persone in difficoltà a livello sanitario e proprio in qui arriva in aiuto l’ambulatorio mobile “Oasi della Salute” (operativo in Campania e nel Lazio – ndr.)».

Tornando ai progetti internazionali fra Massimo sottolinea come nell’ultima missione nelle Filippine si sia toccato con mano, ancora una volta, il valore dell’aiuto portato alle popolazioni. «Lì abbiamo due case dei Fatebenefratelli e collaboriamo con la chiesa locale che aiuta le persone in difficoltà. Ci sono le consorelle, le suore Orsoline che ci aiutano nella nostra opera sanitaria: vanno nelle baracche a portare i medicinali, anche il paracetamolo per alcuni è un lusso», racconta. «Ma dove non ci sono le strutture dei Fatebenefratelli, come in Mali o in Ciad ci appoggiamo agli ospedali locali». Un’azione di aiuto che non si ferma alla missione di due settimane in loco. «I nostri medici fanno formazione in loco a infermieri e dottori. Per esempio, per il progetto Ridare la Luce abbiamo operato 800 persone di cataratta in 15 giorni e gli oculisti dell’ospedale San Pietro di Roma hanno fatto formazione, un vero e proprio master accelerato così che una volta andati via noi le persone non dovessero aspettare un anno per poter tornare a vedere», illustra fra Massimo.

L’essere un religioso per fra Massimo è l’opportunità di «una marcia in più che deriva dalla fede» nell’andare incontro agli altri, ma questo non è un ostacolo al fatto che nell’associazione tra i sanitari volontari ci siano anche persone di fedi diverse. «La gratuità, il portare il proprio sapere e spendere il proprio tempo gratis per uno che sta soffrendo va al di là della fede. È qualcosa che aiuta ad essere un essere umano completo e realizzato».

Del resto l’Afmal è un’associazione laicale in cui se il presidente è sempre un religioso – attualmente fra Pietro Cicinelli - il consiglio nazionale vede una forte presenza dei laici.

In apertura un'immagine di una recente missione in Senegal per il progetto "Sulla stada di Chiccio" per la diagnosi e il trattamento delle epilessie e delle malattie mentali nei bambini.