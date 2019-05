Curiosità, networking, consapevolezza: ecco le caratteristiche del nuovo fundraising

Dove va il fundraising?

Condivisione è crescita è il tema del Festival del Fundraising che il 15 maggio prossimo apre la sua XII edizione. Un tema che ritrovate nello speciale di 10 pagine sul numero di maggio di Vita, dedicato a "L'altro welfare", in uscita il 7 maggio prossimo. Facciamo il punto con Patrice Simonnet, vice direttore generale per il marketing strategico e l’innovazione digitale del FAI-Fondo Ambiente Italiano.

Simonnet ha iniziato oltre quindici anni fa il suo impegno nel fundraising e racconta di aver imparato dalla generazione che ha inventato il direct marketing in Italia: «Eravamo i giovani che si inserivano in una tradizione di fundraising, legata soprattutto alle comunicazioni cartacee. Oggi lavoro soprattutto per integrare il canale digitale in tutti reparti di raccolta fondi. Ma per me, la base rimane ancora un approccio imparato anni fa con il direct marketing».

Sono cambiati gli scenari, anche quelli normativi. Pensiamo alla privacy. «Cercavamo nomi di persone che ritenevamo sensibili alle cause sociali e ambientali sugli elenchi telefonici o in varie liste, oggi le strategie per presidiare i social network e i motori di ricerca online sono decisive».

I tempi del digitale, i tempi di oggi, spiega Simonnet, sono diversi. Che consigliodare, allora, ai giovani? «Il mio consiglio per i giovani professionisti di oggi e di porre attenzione alle scadenze, definirle, comunicarle e farle rispettarle. Il cambiamento introdotto dal digitale spinge verso una pianificazione quotidiana pero non va persa la visione a medio e lungo termine. È fondamentale».

Formarsi... conviene

Inoltre, «il modo di formarsi deve più che mai essere continuo» racconta Patrice Simonnet. «il fundraiser di oggi qualunque sia la sua età si deve formare a contatto di tutte le realtà che fanno digitale – agenzie, software house, nuove piattaforme –, ma se fa solo questo è un professionista del digitale. Gli sfuggiranno sempre le logiche profonde del fundraising».