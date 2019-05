Nuove professioni: l'identikit del consulente ambientale

Il consulente ambientale agisce quindi come punto di contatto fra aziende e territorio. Opera, in particolare:

sul terreno delle garanzie per l'azienda, guidandola nel sistema a complessità crescente della normativa nazionale ed europea legata all'ambiente;

nell'ambito di uno sviluppo strategico, capendo le opportunità di business aperte oramai per ogni settore della green economy.

Questo tipo di consulenza è sempre più richiesta dalle aziende che si trovano a dover gestire situazioni che richiedono al professionalizzazione sulle tematiche green e sono chiamate a sfruttare opportunità sempre più compatibili con le esigenze di tutela etico-ambientale.

Una consulenza strategica

Il consulente ambientale si sta quindi trasformando sempre più in un consulente di green economy: gli è richiesta, infatti, la capacità di partecipare attivamente alla gestione ambientale dell'impresa, ossia alle interazioni fra attività dell'impresa e ambiente (es. pianificando il passaggio alla cosiddetta circular economy).

L'opera del consulente green si concentra, dunque, anche su due piani strategici fondamentali:

il consumo di materie prime e i consti energetici aziendali;

la produzione di rifiuti, il loro impatto ambientale e il contenimento del loro costo aziendale.

Consulente ambientale: una professione sempre più riconosciuta

Biologia e scienze naturali, giurisprudenza, management, chimica ed economia. Sono molte le competenze richieste a un consulente ambientale, ma questa multidiscipliarietà è la sua forza. E non deve spaventare.

Prima di diventare tecnico addetto all’igiene ambientale e svolgere attività di consulenza è generalmente necessario avere una competenza pregressa. Una laurea in ingegneria civile e ambientale, in scienze ambientali e naturali, in biologia e chimica o in management, ma anche comunicazione. Non spaventiamoci, anche un diploma può bastare: i periti, infatti, si stanno sempre più trasformando in veri eco-manager.

Non esistendo ancora un corso di laurea specifico in consulenza ambientale, la strada verso la professione è aperta e legata alla formazione continua, calibrata sulle aspirazioni del soggetto e sulle richieste del mercato. Una formazione oggi garantita da numerosi corsi professionalizzanti e master e da un riconoscimento professionale che alcune associazioni professionali di categoria (ad esempio l'Unione Italiana Consulenti Ambientali) si sono impegnate a valorizzare, permettendo di "qualificare" la professione e di aprirla al futuro.