Tracciabilità e trasparenza per creare valore nella filiera del pomodoro

«Quello del pomodoro è uno dei comparti più rappresentativi dell’agroalimentare italiano, che coinvolge qualcosa come 160 mila persone lungo tutta la filiera. Come dimostra l’indagine che Conad ha commissionato all’istituto di ricerca Aaster, il settore presenta ancora molte criticità, e molto resta ancora da fare per risolvere inefficienze ed eliminare gli abusi, nonostante l’impegno crescente portato avanti da diversi soggetti», annota l’amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese. «Con questo studio Conad vuole però mettere l’accento su ciò che di buono è stato fatto fino a oggi e su ciò che funziona, mostrando che gli attori possono mettere in pratica soluzioni sostenibili per creare valore lungo tutti gli anelli della catena, dal campo allo scaffale».

Per la sua indagine Aaster ha intervistato grandi aziende, cooperative, coltivatori e trasformatori, e oltre a scattare una fotografia della filiera ha raccolto pareri e buone pratiche, scavando a fondo tra i problemi di un settore assai complesso. Un comparto dove pesano la piaga del caporalato, ma anche l’incapacità per molte organizzazioni di produttori, di pianificare le produzioni e creare sistemi mutualistici per gli associati, utilizzando correttamente lo strumento dei finanziamenti comunitari. A queste grandi questioni si sommano altri temi, come la stagionalità del prodotto, o l’incapacità cronica dei produttori, specie nel Mezzogiorno, di abbandonare posizioni individualistiche per trovare piani d’azione comuni, meno costosi e più efficienti e sostenibili.

Indagando e raccogliendo le testimonianze sul campo, Aaster ha però trovato proposte ed esperienze positive, la dimostrazione concreta che con volontà, idee e impegno i grandi ostacoli che frenano uno sviluppo più equilibrato della filiera si possono superare.

Ne sono un esempio i diversi progetti locali avviati nel Sud Italia per ridurre l’impatto del caporalato, come Lavoro senza frontiere, il piano di integrazione dei lavoratori migranti nato in Capitanata dall’accordo tra la multinazionale Princes Industrie Alimentari di Foggia e la Caritas, che ha contribuito a stabilizzare una parte dei braccianti agricoli immigrati nel processo di trasformazione industriale. O le storie di cooperazione e inclusione come quella di Nco, consorzio d’imprese sociali che opera nel settore agricolo nelle terre di Gomorra, dando lavoro a ragazzi con disagio psichico.

Un caso virtuoso di collaborazione e valorizzazione della filiera è invece quello del foggiano Va’Zapp piattaforma di incontro tra agricoltori, aspiranti agricoltori, aziende ed esperti del settore, che ha l’obiettivo di dare vita a progetti di valorizzazione per i prodotti del territorio e promuovere servizi innovativi.

Anche la tecnologia può diventare elemento su cui costruire una filiera più trasparente, più equa e più sostenibile dal punto di vista economico e sociale. E sono proprio i protagonisti del comparto a proporre spunti interessanti sulle soluzioni da intraprendere, dalle “etichette narranti” all’utilizzo di tecnologie che forniscono garanzia di tracciabilità.