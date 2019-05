Un'asta speciale sostiene il progetto MammaBambino

Da quando fu ideata, la Festa della Mamma nata per cementare il rapporto tra madri, si è trasformata in un appuntamento per celebrare le madri di tutto il mondo. Custodia Valore - società del gruppo Dorotheum – ha deciso di rendergli omaggio organizzando a Roma un’asta speciale. Per l’occasione, il ricavato della vendita di uno dei preziosi all’incanto sarà destinato al progetto MammaBambino di Sos Villaggi dei Bambini.

L’asta sarà l’occasione, inoltre, per fornire un supporto concreto alle mamme in difficoltà, grazie all’iniziativa tra Custodia Valore e Sos Villaggi dei Bambini. Il ricavato della vendita - diritti d’asta compresi - di un paio di orecchini pendenti in oro rosa, con brillanti 3.80 carati circa, servirà a sostenere il programma di sostegno e rafforzamento familiare pensato per mantenere e consolidare la relazione tra la mamma e il suo bambino. Il proprietario del bene che andrà all’incanto riceverà comunque la somma in eccedenza ottenuta dall’asta.

«Abbiamo deciso di dedicare quest’asta speciale alla Festa della Mamma, scegliendo oggetti con varie fasce di prezzo in modo da rendere accessibile a tutti l’acquisto di un bene prezioso di qualità. Grazie all’opportunità offerta da Sos Villaggi dei Bambini, inoltre, abbiamo pensato di dare un piccolo ma significativo contributo anche a quelle madri meno fortunate, che vivono una condizione di disagio, con l’idea di sostenerle. Tra tanti, abbiamo subito scelto il progetto MammaBambino, perché ci sembrava quello che più di tutti potesse dare un senso alla nostra iniziativa» ha spiegato Andreas Wedenig, direttore generale di Custodia Valore.

In Italia si registrano due fenomeni: da una parte c’è la difficoltà a diventare madri, dall’altra il diffondersi di fenomeni di violenza domestica, che hanno portato circa 427mila bambini e ragazzi tra il 2009 e il 2014 (dati Istat) ad assistere a episodi di violenza dentro casa.

Il progetto MammaBambino ha l’obiettivo di accogliere e offrire un supporto concreto ai bambini con le loro mamme vittime di violenza, evitare la separazione del nucleo familiare, sostenere e consolidare le capacità genitoriali della madre affinché la relazione tra mamma e bambino venga preservata.

Attraverso di esso Sos Villaggi dei Bambini gestisce una rete di alloggi in grado di accogliere circa 33 giovani donne con i loro figli, per un totale di circa 90 beneficiari l’anno.

L’Asta speciale per la Festa della Mamma si terrà a Roma il 10 maggio alle ore 9,30. Per chi non potesse essere presente all’asta sarà comunque possibile prendervi parte: dal sito www.custodiavalore.it