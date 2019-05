Pedofilia: in Europa 18 milioni di vittime di abusi

In Europa, quasi 18 milioni di bambini sono vittime di abuso sessuale1. Online, ogni 7 minuti una pagina web mostra immagini di bambini abusati sessualmente. Nel 2017 sono stati individuati 78.589 URL contenenti immagini di abuso sessuale su minori. Oltre la metà delle vittime, il 55%, ha meno di 10 anni. Si stima che l’abuso sessuale sui minori contribuisca all’insorgenza di disturbi psicopatologici: nel 23% dei casi le vittime di abuso necessiteranno di servizi di salute mentale e psichiatrici, anche nell’età adulta.

Telefono Azzurro ha fotografato il fenomeno nel Dossier Abuso sessuale e pedofilia, con i dati e le testimonianze raccolti attraverso i Servizi gestiti dall’associazione (numeri 114, 1.96.96, chat e social network): touch point di ascolto e intervento aperti a bambini, adolescenti e a tutti coloro che vogliono segnalare situazioni di emergenza, rischio e pregiudizio riguardanti l’infanzia e l’adolescenza. Trovate il dossier in formato pdf allegato a questo articolo.

E l’Italia?

“Il Dossier Abuso sessuale e pedofilia di Telefono Azzurro fotografa, attraverso i 100 casi gestiti dal Servizio 114 Emergenza ed i 124 casi gestiti dal Centro di Ascolto 1.96.96, fenomeni purtroppo in crescita – dichiara Ernesto Caffo, Presidente “SOS Il Telefono Azzurro Onlus” e Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Università di Modena e Reggio Emilia - Considerando in particolare le segnalazioni giunte al Servizio 114, nel 2018 i casi di abuso sessuale in cui il presunto responsabile è un adulto estraneo al bambino sono il 15,9% contro il 10,5% rilevato nel 2017. I casi in cui il presunto responsabile è un genitore salgono dal 34,2% del 2017 al 40,6% del 2018. Telefono Azzurro offre ascolto e, quando necessario, attiva interventi sul territorio, tramite una rete multi-agency. Ma soprattutto lavora per creare una cultura del rispetto e di contrasto all’abuso verso bambini e adolescenti, coinvolgendo tutti gli stakeholder: società civile, istituzioni, professionisti del settore e i ragazzi stessi”.

Sempre l’osservatorio del Servizio Emergenza Infanzia 114 mostra che nel 2018 le vittime sono state per il 66,2% soggetti di sesso femminile, per il 46,8% avevano meno di 10 anni e per il 32,5% fra i 15 e i 17 anni. Il 94,7% dei casi gestiti riguardava bambini e adolescenti di nazionalità italiana e la regione maggiormente coinvolta è stata il Lazio (20,3% dei casi), seguita dalla Lombardia (18,9%) e dalla Campania (14,9%).

Nel 39,8% dei casi il luogo in cui si verifica la situazione riferita a Telefono Azzurro è la propria casa, seguita da Internet con il 33,7% dei casi. Inoltre, il presunto responsabile della situazione d’emergenza che si verifica offline è nel 60% dei casi un genitore o un membro della famiglia, nel 15,9% un estraneo adulto, nel 10,1% un conoscente. Per quanto riguarda l’abuso online (tra cui

sexting e sextortion, pedopornografia online, adescamento di adulto su minore) il presunto responsabile delle violenze è nel 37% dei casi un adulto estraneo al bambino.

“Questi dati, molto importanti per comprendere il fenomeno, sono indicativi di una realtà di portata maggiore, che riguarda tutte quelle vittime che restano in silenzio – aggiunge Caffo - Per questo motivo è molto importante diffondere indicazioni che favoriscano una cultura dell’ascolto e rendano accessibile la denuncia, per rompere il silenzio sugli episodi che normalmente restano sconosciuti e impuniti e consentire l’intervento e l’aiuto più appropriato per ciascun caso”.

RACHELE, MARTINA, GIOVANNA: STORIE DI ABUSO NELLA VITA E SUL WEB

“L’anno scorso l’allenatore aveva iniziato con piccole attenzioni a qualcuna di noi, come portarci dei piccoli regalini in cambio di baci sulla guancia, così per scherzare, diceva”. “Le ho chiesto un favore, e l’educatrice mi ha detto che lei non è mia madre, ha iniziato a urlare e a dire che non ho una madre”. “Mi piacciono le ragazze piccole e fresche, mi scriveva nella chat room”.