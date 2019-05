Divertirsi facendo fundraising? Torna la Team Challenge

È stata presentata a Roma Dynamo Team Challenge 2019, progetto che coniuga un’experience articolata in quattro sfide sportive e una caccia al tesoro - organizzate in un ambiente naturale caratterizzato da sostenibilità e conservazione - e la causa sociale di Dynamo Camp, che da 12 anni offre in modo gratuito programmi di Terapia Ricreativa a bambini e ragazzi con gravi patologie e alle loro famiglie.



Il progetto è stato presentato da Giovanni Malagò, Presidente CONI, ente patrocinatore, e Serena Porcari, Vice Presidente di Dynamo Camp. Insieme a loro Giovanni Bruno, editorialista di Sky Sport, media partner. La presentazione, condotta da Stefano Vegliani, giornalista sportivo, ha avuto la partecipazione di Raffaella Reggi e Silvia Salis che, insieme a Marco Saligari e Davide Camicioli, si sono cimentate in anteprima nelle sfide della Team Challenge.



L’ispirazione a grandi eventi internazionali Dynamo Team Challenge si ispira a iniziative come l’americana Pan Massachussets Challenge e le National Geograpich Expedition, per le quali sono fondamentali la partecipazione e la consapevolezza che la propria adesione abbia un impatto sociale, ambientale e culturale. Pan Massachusetts Challenge, uno dei principali eventi sportivi di raccolta fondi in Nord America, ha raccolto in 39 anni di storia, dal 1980, 660 milioni di $ per la ricerca contro il cancro. Le National Geographic Expedition, esperienze in luoghi straordinari alla scoperta del pianeta, hanno un motto ispiratore: parafrasandolo, “when you engage with us you make a difference”.