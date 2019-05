Gruppo Assimoco, occhi puntati al Neo-welfare per la famiglia

Un primo modello è dato dalle società benefit “spensierate” che, identificando nell’attenzione all’ambiente naturale il proprio principale contributo alla società, di fatto non manifestano una particolare proattività attorno ai temi del welfare e rappresentano un potenziale inespresso in tal sen- so. Un secondo gruppo identificato sono le “sussidiarie”, le quali identificano nel proprio contributo ai sistemi di welfa- re un elemento caratterizzante l’attività d’impresa e un pilastro del beneficio che intendono generare per la comunità, assumendo così un atteggiamento proattivo nell’integrare l’offerta pubblica a livello di welfare. Da ultimo è emerso il modello delle “sviluppatrici” le quali, pur rappresentando una quota minoritaria, hanno un ruolo centrale nello sviluppo del welfare integrato. Tali organizzazioni fanno della promozione dei temi del welfare la propria missione sociale e vedono come principale attività economica l’offerta di servizi focalizzati sul welfare (ad esempio consulenza, progettazione o condivisione di attività) nel tentativo di coordinare la creazione di un sistema integrato di welfare. Esse sono un volano per lo sviluppo di una rete di welfare e, se adeguatamente supportate, potrebbero favorire il passaggio progressivo delle aziende “spensierate” verso un modello di tipo “sussidiario”, attivandone quindi il potenziale inespresso

Alla presentazione del rapporto hanno partecipato anche l’eurodeputata Patrizia Toia e il presidente di Confcooperative Lombardia Massimo Minelli. Per l’europarlamentare nel campo dell’innovazione nel welfare saranno da tenere d’occhio i nuovi Fondi Fse che aprono agli interventi delle imprese sociali per sostenere integrazione e innovazione sociale. Da parte sua Minelli ha ricordato la necessità di un approccio olistico alle dinamiche in corso e allo snodo epocale che il movimento cooperativo sta vivendo «dalla mutualità a favore dei soci si è arrivati con il movimento delle cooperative sociali ad una più allargata e oggi siamo di fronte ai territori che devono cooperare al di fuori della propria soggettività. Sulla welfare society ci stiamo giocando una carta fondamentale».